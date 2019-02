26 febbraio 2019- 13:11 Governo: Fioramonti, 'Tria? Non credo sia in discussione'

Roma, 26 feb. (AdnKronos) - "Non credo che sia in discussione. È una cosa che apprendo dai giornali, lo dite voi giornalisti". E' il viceministro M5S al Miur Lorenzo Fioramonti a rispondere così ai giornalisti riguardo ai rumors sulla permanenza nel Governo del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che sembrerebbe in discussione. Parlando a margine di un workshop di Leonardo sull'Artico, Fioramonti ha aggiunto: "Il Governo deve proseguire la propria azione e deve imparare a fare sempre meglio da quelli che sono incidenti di percorso ". "Credo che il 2019 sia un anno impegnativo" ha scandito infine Fioramonti.