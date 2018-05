8 maggio 2018- 12:37 Governo: Fitoussi, nuova legge elettorale per esecutivo con forte legittimità

Roma, 8 mag. (AdnKronos) - "All'Italia serve un Governo con una forte legittimità per poter condurre il Paese verso un futuro migliorare": proprio per questo servirebbe una nuova legge elettorale che permetta di ottenere una maggioranza solida per poter condurre le politiche necessarie. A sostenerlo all'Adnkronos è Jean-Paul Fitoussi, professore emerito all'Institut d'Etudes Politiques di Parigi e alla Luiss di Roma, commentando l'attuale situazione politica italiana.La situazione attuale, rileva l'economista, "lascia pensare che qualsiasi soluzioni arriverà sì creerà una posizione instabile e non permetterà al nuovo Governo di poter condurre una politica che permetta di risolvere i problemi di lungo periodo del periodo: o si cerca di salvare le apparenze con un governo di breve periodo ma lo si rende insostenibile nel lungo periodo o si prende il tempo che serve per cambiare la legge elettorale e fare nuove elezioni", sottolinea Fitoussi.Per l'economista si può infatti prendere il tempo necessario per arrivare ad una soluzione più duratura: "siamo in un sistema in cui anche quando non c'è un Governo le cose funzionano. Lo abbiamo visto in Germania, lo stiamo vedendo in Italia. Dopo tutto non è drammatico perdere tre mesi per fare un nuovo governo", osserva ancora Fitoussi.