8 maggio 2018 Governo: Fitoussi, nuova legge elettorale per esecutivo con forte legittimità (2)

(AdnKronos) - Per l'economista francese l'obiettivo deve essere quello di arrivare ad un governo legittimo e forte anche per poter contare a livello europeo. "Bisogna arrivare ad avere un governo forte, che anche a livello europeo, possa picchiare i pugni sul tavolo dicendo 'basta, io conduco la mia politica. Non voglio sentire più parlare di austerity. Voglio condurre la mia politica': ma per fare questo serve un governo con una vera e forte legittimità". Proprio per questo, sostiene Fitoussi, "serve una legge elettorale che permetta di arrivare ad una maggioranza solida. Se in Francia non ci fosse stata una maggioranza solida e duratura il Governo durante la presidenza di François Hollande non sarebbe durato più di un anno".Le posizioni del Movimento 5 Stelle e della Lega in questa fase, rileva ancora Fitoussi, "rilevano la loro concezione dell'interesse pubblico generale. I cittadini così avranno modo di farsi un'idea e di valutare meglio i programmi degli uni o degli altri".