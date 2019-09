14 settembre 2019- 16:36 Governo: Fitto, a Bari con Conte ed Emiliano fiera trasformismo non del Levante (2)

(AdnKronos) - "Un discorso, quello del premier, che chiaramente -aggiunge- ha risentito fortemente di questo trasformismo: il richiamo continuo e genuflesso all’Europa è il vero campanello di allarme per l’Italia, che dà il segno su cosa sarà il Conte bis Ma con il presidente Emiliano la fiera del trasformismo è diventata la fiera dell’ipocrisia: un discorso che racconta una Puglia che purtroppo non c’è e che raggiunge l’apice sulla Xylella e sull’agricoltura dove anziché tacere o al massimo ‘chiedere scusa’ essendo lui il principale responsabile del disastro, scarica le colpe su tutti gli altri e non spende una parola su un settore che rischia a fine anno di perdere oltre 160 milioni di euro del Psr. “Oggi più che mai, quindi, il centrodestra a Roma come a Bari -conclude Fitto- ha il dovere di essere unito per dar vita una valida e vera alternativa sia al governo Conte sia al governo Emiliano”.