30 aprile 2018- 20:14 Governo: Fontana (Lega), se M5S vuole andare a votare si assuma responsabilità

Roma, 30 apr. (AdnKronos) - "Se il Movimento 5 Stelle non è disponibile a fare un governo con il centrodestra l'unica alternativa è andare a votare. Non può esistere un governo col Pd, che è stato sonoramente confitto alle elezioni e ha un programma diverso dal nostro. Un accordo con loro sarebbe assurdo". Così a Zapping su Radio 1 Rai è Lorenzo Fontana, deputato e vicesegretario della Lega, vicepresidente della Camera dei deputati."Volevamo fare un governo per cambiare questo paese ma - spiega- il Movimento 5 Stelle mi sembra più focalizzato sulle persone che sulla coalizione che ha vinto le elezioni. La nostra coalizione con il suo programma e con le sue persone ha ottenuto il maggior numero di voti. Bisognerebbe tenere conto di questo. Il Movimento 5 Stelle è arrivato secondo". Dal Movimento 5 Stelle, spiega Fontana, "non ci sono state risposte edificante per fare un governo". Comunque, ribadisce, "noi siamo sempre disponibili a parlare ma non mi sembra la volontà" del M5S. Se il Movimento 5 Stelle sostiene la necessità di andare al voto " si assumano la responsabilità di andare a votare" perché, sostiene Fontana, "facendo un programma e un accordo di programma si potevano fare cose importanti per il Paese. E' in ballo l'interesse della nazione. Sarei stato più riflessivo". Comunque il leader della Lega, Matteo Salvini, precisa Fontana, "non rappresenta solo la Lega ma tutto il centrodestra".