17 maggio 2019- 17:55 Governo: Fontana, 'proposte Lega per famiglie immediate, strada M5S incerta'

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - "Con i miei emendamenti al decreto Crescita ho indicato al governo come dare - in tempi ragionevoli e certi - maggiore sostegno a madri e padri. Altre strade sono decisamente meno efficaci, istituiscono fondi con 'risorse eventuali', senza dire come e quando saranno utilizzate e rimandano a tempi lunghissimi" . Così il ministro per la Famiglia e le disabilità Lorenzo Fontana, mentre in pre consiglio dei ministri si consuma un braccio di ferro tra M5S e Lega sul decreto Di Maio per le famiglie."Detto questo, con il massimo spirito costruttivo - prosegue il ministro del Carroccio - siamo a disposizione per dare tutto il nostro apporto affinché le famiglie possano avere, nell'immediato, il maggiore e più efficace sostegno".