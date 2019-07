24 luglio 2019- 19:10 Governo: fonti M5S, 'Giarrusso su assenza in aula non rispecchia gruppo'

Roma, 24 lug. (AdnKronos) - "Le dichiarazioni rilasciate dal senatore Mario Giarrusso riguardo i motivi per cui i senatori del MoVimento 5 Stelle hanno lasciato l'Aula del Senato durante l'informativa del premier Conte non rispecchiano la posizione del gruppo. Come già precisato in una nota, il M5S ribadisce il rispetto nutrito nei confronti del Presidente del Consiglio". E' quanto puntualizzano fonti M5S.