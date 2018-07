10 luglio 2018- 18:39 Governo: fonti P. Chigi, Salvini? No screzi ma ruoli diversi

Roma, 10 lug. (AdnKronos) - Nessuno screzio, ma solo ruoli diversi. Fonti di Palazzo Chigi assicurano che il clima nell'esecutivo 'giallo verde' è sereno, nonostante le fughe in avanti del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il premier Giuseppe Conte, in particolare, non mostra alcuna preoccupazione per quelle che potrebbero sembrare invasioni di campo: chi ha un ruolo politico forza, chi ha un ruolo istituzionale riporta negli argini del programma la discussione.Nel governo M5S-Lega è questo, stando almeno a quanto viene spiegato, il ragionamento: i due leader -ovvero Salvini ma anche Luigi Di Maio (vedi discussione sul reddito cittadinanza e paletti del ministro dell'Economia Giovanni Tria) - usano linguaggi da capi politici e forzano la mano perché anche questo è il loro ruolo. Ma, d'altrocanto, c'è la consapevolezza della necessità che i ministri puntualizzino i loro ambiti e spazi di manovra: in questo contesto si inserisce, ad esempio, l'ultimo botta e risposta tra Salvini e la responsabile della Difesa Elisabetta Trenta. Per com'è la composizione stessa del governo Conte, viene spiegato, è inevitabile che l'esecutivo proceda assumendo questa andatura.