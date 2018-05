2 maggio 2018- 09:15 Governo: Fornero, preoccupa a guida Salvini

Roma, 2 mag. (AdnKronos) - "Sì, da cittadina mi preoccupa un governo a guida Salvini". Lo dice l'ex ministra del Lavoro Elsa Fornero, ospite di Circo Massimo su Radio Capital. "Salvini diceva in campagna elettorale di voler 'abolire la Fornero' e non la 'riforma Fornero' e questo - rivendica la professoressa - già dà l'idea del suo livello. Ora dice che ci vuole tempo. Vada a spiegarlo a chi ha promesso di cancellare la riforma Fornero. Se non si può fare, una ragione ci sarà...". Per Fornero, "invece di usare la riforma per scannarsi e scannare me, bastava monitorarla e non trasformarla in strumento di propaganda politica", in una campagna elettorale che, a detta dell'ex esponente del governo Monti, "è stata una grande fiera delle illusioni".