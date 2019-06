11 giugno 2019- 13:38 Governo: Fornero, 'su Rdc e quota 100 solo favole'

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - "Stanno raccontando favole ai cittadini ormai da più di un anno. Hanno sbandierato il reddito di cittadinanza e quota 100 come la salvezza dell'Italia, e adesso ci accorgiamo che in pochi prenderanno l'assegno e pochi hanno fatto domanda per quota 100, quindi o non hanno capito le priorità del Paese oppure hanno sbagliato le misure". Così Elsa Fornero a Circo Massimo, su Radio Capital. Governo tecnico? "Ne ho fatto parte, e personalmente non sono favorevole. Sembrano messi lì per fare cose sgradite ai politici, i quali poi possono prendersela a piacimento con i tecnici, ed è un gioco troppo facile. Credo che i politici debbano assumersi la responsabilità anche in situazioni gravi e di pericolo. E questo non richiede solo fantasie come i minibot, ma anche politiche coerenti, e di saper parlare un linguaggio di ragionevolezza e competenza in Europa", conclude.