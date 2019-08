9 agosto 2019- 17:31 Governo: Fraccaro, 'Conte non assente ma in Aula al posto di Salvini per Russia'

Roma, 9 ago. (AdnKronos) - Matteo Salvini "si lamenta dell'assenza di Conte in Aula" nel dibattito sulla Tav, "quando Conte è andato al suo posto per rispondere al Parlamento del caso Russia, perché non si è mai presentato alle Camere". Lo ha affermato il ministro per il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ospite di Sky Tg 24.