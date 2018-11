14 novembre 2018- 15:41 Governo: Fraccaro, professionalità Casalino fuori discussione, frasi estrapolate

Roma, 14 nov. (AdnKronos) - "Alla luce dei chiarimenti forniti, che trovano precisi riscontri anche in testimonianze dirette di terze persone, appare evidente che le dichiarazioni sono state estrapolate dal loro contesto per essere strumentalizzate ai fini della mera polemica politica". Lo ha sottolineato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, rispondendo al Question time ad un'interrogazione di Forza Italia sulle recenti affermazioni di Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio, su anziani e down. "Per queste ragioni -ha ribadito l'esponente dell'esecutivo- il presidente del Consiglio conferma la propria fiducia nell'operato del proprio portavoce, la cui professionalità non è assolutamente in discussione".