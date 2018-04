20 aprile 2018- 18:20 Governo: Fraccaro, sentenza Stato-mafia cade come macigno, Salvini decida

Roma, 20 apr. (AdnKronos) - "La sentenza sulla trattativa Stato-mafia cade come un macigno su un sistema di potere che tenta ancora di avvinghiare il Paese nei suoi tentacoli. Dell'Utri fece da tramite tra Cosa nostra e Berlusconi: politicamente è una pietra tombale sull’ex Cavaliere. Ora Salvini decida". Lo scrive in un tweet Riccardo Fraccaro, questore anziano della Camera in quota M5S e fedelissimo di Di Maio.