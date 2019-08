9 agosto 2019- 16:48 **Governo: Fraccaro,'non c'è nessun lavoro per un altro esecutivo'**

Roma, 9 ago. (AdnKronos) - "Non c'è nessun lavoro per un altro esecutivo". Lo ha assicurato il ministro per Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ospite di Sky Tg24.