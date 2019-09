1 settembre 2019- 14:55 Governo: Franceschini, 'eliminiamo due vicepremier'

Roma, 1 set. (AdnKronos) - "Per una volta Beppe Grillo è stato convincente. Una sfida così importante per il futuro di tutti non si blocca per un problema di 'posti'. Serve generosità. Per riuscire a andare avanti allora cominciamo a eliminare entrambi i posti da vicepremier". Lo scrive su Twitter Dario Franceschini.