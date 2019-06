4 giugno 2019- 18:26 Governo: Fratoianni, 'carabinieri casa per casa contro striscioni anti-Salvini?

Roma, 4 giu. (AdnKronos) - “Leggo su vari post apparsi su Facebook che alla vigilia della visita elettorale in Umbria di Salvini, in alcuni comuni, in particolare Marsciano, ad alcune pattuglie di carabinieri è stato affidato il compito di andare casa per casa ad invitare di non esporre striscioni di protesta per evitare denunce. Mi auguro vivamente che non sia vero, e spero che ci siano le dovute spiegazioni, anche perché sarebbe preferibile utilizzare le forze dell’ordine per garantire la sicurezza del territorio in altro modo. In ogni caso chiederemo chiarimenti in Parlamento”. Lo afferma Nicola Fratoianni, di Sinistra Italiana.