12 novembre 2018- 10:53 Governo: Gasparri, Vigilanza Rai discuta di Casalino da Fazio

Roma, 12 nov. (AdnKronos) - "Perché Casalino è stato chiamato in prima serata su Raiuno a sproloquiare sul suo vergognoso video contro anziani e down e a difendere Di Maio e Di Battista che hanno offeso giornalisti e libertà di stampa? Porto il caso in commissione di Vigilanza Rai”. Lo scrive in un tweet il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.