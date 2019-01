23 gennaio 2019- 19:18 Governo: Gelmini, 'con politica due forni Salvini tradisce centrodestra'

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - “Se uno dice che auspica di governare con il Movimento 5 Stelle per i prossimi 10 anni, come ha fatto Salvini nella conferenza stampa di presentazione del decreto sul reddito di cittadinanza, non può aspettarsi che gli stendiamo i tappeti rossi”. Lo ha affermato Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, rispondendo a una domanda di un giornalista nel corso di una conferenza stampa presso la sede della stampa estera a Roma. “Perché –ha aggiunto– questo significa applicare la politica dei due forni e tradire il centrodestra. Se a Salvini sono sfuggite le nostre proposte gli inviamo gli oltre mille emendamenti che abbiamo presentato alla Finanziaria e che il Parlamento non ha neanche discusso. Tuttavia basterebbe che si rileggesse il programma che ha sottoscritto davanti agli elettori, invece di quello firmato dal notaio”.