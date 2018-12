7 dicembre 2018- 18:08 Governo: Gelmini, contratto non va rivisto ma strappato

Roma, 7 dic. (AdnKronos) - "Se per Salvini il contratto di governo può essere rivisto, per noi deve essere strappato, perché è contro il Paese”. Lo ha affermato Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, intervenendo alla convention “Le città, l’Italia, l’Europa che vogliamo”, organizzato da Forza Italia all’Hotel Ergife, a Roma. “Sono troppe, infatti, le volte in cui questo esecutivo si allontana dal programma del centrodestra, dall’interesse di chi fa impresa, dalle famiglie e dai giovani”, ha aggiunto.