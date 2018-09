22 settembre 2018- 17:59 Governo: Gelmini, da Casalino dimissioni o almeno scuse formali

Roma, 22 set. (AdnKronos) - “È grave che il governo e il presidente Conte difendano Casalino e le sue bravate. Non è accettabile che una persona alle dipendenze del premier minacci i dirigenti del Mef. Si tratta di servitori dello Stato che fanno del loro meglio per tutelare le istituzioni e i cittadini. È grave poi che venga violata la necessaria riservatezza del loro lavoro. Buon senso chiederebbe le dimissioni di Casalino o almeno scuse formali”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.