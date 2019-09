22 settembre 2019- 12:07 Governo: Gelmini, 'su asili nidi promette quello che c’è già'

Roma, 22 set. (AdnKronos) - “In politica credevo di averne viste tante ma questa davvero mi mancava: un governo che promette quello che già c’è non l’avevo mai visto. I nidi gratuiti o quasi per i redditi bassi esistono già. Perchè la retta si basa sull’isee, dunque ognuno paga rispetto a quanto guadagna”. Così, in una nota, la presidente del gruppo Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini.“Il problema vero dei nidi - aggiunge - sono i posti che non ci sono. Una famiglia dal reddito medio basso che non trova posto in un nido comunale è costretta a pagare un nido privato. E tanto. Questo governo vuole dare a queste famiglie le risposte che merita o vuole continuare a fare falsa propaganda nella speranza di camuffare il fatto che di risorse non ce ne sono - vanno tutte al reddito di cittadinanza - e che di idee ce ne stanno anche meno?”.