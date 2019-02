25 febbraio 2019- 18:20 Governo: Gelmini, 'Tria sfiducia se stesso, esecutivo alla frutta'

Roma, 25 feb. (AdnKronos) - "'Nessuno verrà mai a investire in Italia se il Paese mostra che un governo che cambia non sta ai patti, cambia i contratti, cambia le leggi e le fa retroattive'. A parlare non è Forza Italia, ma Giovanni Tria, il ministro dell’economia di quello stesso governo che non sta ai patti, cambia i contratti, cambia le leggi e le fa retroattive’. Tria sfiducia se stesso. Sono alla frutta o al liberi tutti?". Così, in una nota, la presidente del gruppo Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini.