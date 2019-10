3 ottobre 2019- 13:26 Governo: Gelmini,'nessuna alternativa a dimissioni Fioramonti'

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - “Le rivelazioni de ‘Il Giornale’ sulle volgarità del ministro Fioramonti sono sconvolgenti. Non si tratta solo di cattivo gusto, intemperanza verbale, ossessione nei confronti degli avversari politici o volgarità gratuite, quelle del titolare del dicastero di viale Trastevere sono il frutto avvelenato di una mente imprudente che dispensa odio, rancore e insulti". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera."E chi disprezza le Forze dell’Ordine, vaneggia e svilisce i componenti Parlamento -aggiunge- non può ricoprire certi ruoli. Fioramonti si dimetta da ministro. Compia un gesto di coraggio e coerenza. Non esistono alternative”.