GOVERNO: GENTILONI, AUMENTARE CRESCITA SENZA DILAPIDARE SFORZI FATTI

18 gennaio 2018- 20:19

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - "La crescita è tornata, siamo tornati su livelli vicini a quelli della media europea. Ora bisogna fare molto di più per i servizi, per il lavoro, per dare soprattutto alle persone anziane e sole la cura di cui hanno bisogno. Però dobbiamo anche stare attenti a non scassare tutto, perchè ci vuole abbastanza poco per dilapidare gli sforzi che sono stati fatti in questi anni e questo noi non ce lo possiamo permettere". Lo ha ribadito il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, in un'intervista al Tg 5.