GOVERNO: GENTILONI CONCLUDE CONFERENZA SUD LUNEDì A MATERA

31 maggio 2017- 17:09

Roma, 31 mag. (AdnKronos) - Lunedì 5 giugno, presso l’Auditorium 'Roberto Gervasio' di Matera, si svolgerà la conferenza 'Mezzogiorno protagonista: missione possibile', dedicata alle attuali problematiche istituzionali, economiche e sociali del Sud. Si legge in una nota di palazzo Chigi. La conferenza, che avrà inizio alle ore 9.30 e si articolerà in una sessione mattutina e in una pomeridiana, sarà conclusa alle ore 16.30 dall’intervento del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. Alle ore 13.30 interverrà il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti. Alla discussione prenderanno parte studiosi, economisti, giuristi, imprenditori, intellettuali.