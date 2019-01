14 gennaio 2019- 16:30 Governo: Gentiloni, 'Conte? Per mondo è Salvini il premier'

Roma, 14 gen. (AdnKronos) - "Chi è oggi il vero premier in Italia? Nel mondo pensano che la guida del governo italiano sia Matteo Salvini, il che qualcosa vuole dire”. Lo ha detto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l'ex premier Paolo Gentiloni.“L'ho sentito dire da diversi leader europei in questi mesi. C'è anche un interesse di una parte di questi leader a polarizzare: a Macron fa bene dire io sono l'anti Salvini e viceversa. Ho addirittura visto su BBC World un promo in cui si mostravano i volti di 10 grandi leader mondiali ed uno di qiesti era Salvini...”.Lei si rivede un po' in Conte? “No. Io avevo una certa esperienza europea che poi ho messo a frutto, Conte se la sta facendo in questi mesi e speriamo che faccia altrettanto”. Da ex premier a premier, che consigli darebbe a Giuseppe Conte? “Esercitare il ruolo che compete ad un Presidente del Consiglio”, ha concluso a Rai Radio1 Gentiloni.