GOVERNO: GENTILONI DA DOMANI A MARTEDì IN CINA, MERCOLEDì A SOCHI

13 maggio 2017- 15:55

Roma, 13 mag. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni sarà in Cina, a Pechino, da domenica 14 maggio a martedì 16 maggio e in Russia, a Sochi, mercoledì 17 maggio. Si legge in una nota di palazzo Chigi. Questi gli appuntamenti previsti: domani alle 18.30, cena in onore dei Capi di Stato e di Governo con il Presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping presso il Palazzo dell’Assemblea del Popolo e spettacolo del Teatro dell’Opera di Pechino. Lunedì 15 maggio alle 10, partecipazione al “Belt and Road Forum for International Cooperation” (Yanqi Lake – International Conference Center).Martedì 16 maggio alle 10.15. incontro con il Primo Ministro cinese Li Keqiang (Palazzo dell’Assemblea del Popolo) e alle 12, iIncontro con il Presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping (Residenza di Stato). Mercoledì 17 maggio alle 12, incontro con il Presidente russo Vladimir Putin (Residenza del presidente – Sochi). Al termine conferenza stampa congiunta.