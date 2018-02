GOVERNO: GENTILONI, DA IMPRESE ITALIANE CARTE IN REGOLA PER STARE IN GRUPPO DI TESTA

8 febbraio 2018- 13:16

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - "La manifattura italiana ha affrontato la transizione ed ha le carte in regola per essere nel gruppo di testa anche grazie al piano 'Industria 4.0'. Si pensava che la straordinaria evoluzione tecnologica avrebbe messo in luce le debolezze della manifattura italiana, le cose non sono andate così". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni alla presentazione a Torino del 'Piano Impresa 4.0'.