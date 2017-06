**GOVERNO: GENTILONI, FRAGILE MA PROGRAMMA ROBUSTO**

17 giugno 2017- 13:01

Roma, 17 giu. (AdnKronos) - "Questo governo è nato in condizioni di difficoltà, da un referendum perso. Si può dire che è nato fragile. Tuttavia ci tengo a dire che per quanto sia fragile cerca di sviluppare un programma robusto". Lo dice il premier Paolo Gentiloni a Bologna. "Stiamo lavorando per completare programma importanti in continuità con il governo Renzi".