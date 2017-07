GOVERNO: GENTILONI, ITALIA HA BISOGNO DI STABILITà ISTITUZIONALE ED ECONOMICA (2)

19 luglio 2017- 18:23

(AdnKronos) - "Noi abbiamo dei numeri tutto sommato incoraggianti dal punto di vista dell'economia italiana -ha spiegato Gentiloni- dei numeri della nostra crescita finalmente capaci di agganciare la crescita dell'eurozona. Abbiamo davanti un passaggio cruciale per cogliere delle opportunità e dobbiamo tra di noi dirci la verità e che cioè quel passaggio cruciale per essere colto ha bisogno della stabilità del quadro istituzionale ed economico, che consenta a questi numeri positivi il tempo necessario per tradursi in risultati concreti per le nostre famiglie, per le nostre imprese, per il lavoro italiano. Non basta una cifra del prodotto interno lordo per cambiare le nostre condizioni di vita, c'è bisogno di tempo e stabilità". (segue)