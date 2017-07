GOVERNO: GENTILONI, ITALIA HA BISOGNO DI STABILITà ISTITUZIONALE ED ECONOMICA (3)

19 luglio 2017- 18:26

(AdnKronos) - "Conosciamo le difficoltà, i problemi con i quali dobbiamo fare i conti -ha proseguito il premier- ma sappiamo che possiamo superarli. Sappiamo che i messaggi che alimentano le divisioni, le paure, addirittura alimentano l'odio, sono messaggi che danneggiano il bene comune. Dobbiamo avere il coraggio di dirlo apertamente. L'Italia non si può permettere in questo momento messaggi di paura, di divisione e di odio, l'Italia ha bisogno di messaggi di stabilità e di fiducia nel futuro"."Il governo nei prossimi mesi farà gli sforzi che sono nelle sue possibilità -ha concluso Gentiloni- per tutelarlo questo bene comune e per far sì che i primi effetti di quei grandi numeri che stanno migliorando dell'economia, si facciano sentire nella società, nella vita reale degli italiani, anzi tutto creando lavoro".