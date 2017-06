GOVERNO: GENTILONI, ITALIA NON PERDERà TRENO RIPRESA, NE SARò GARANTE

17 giugno 2017- 13:05

Roma, 17 giu. (AdnKronos) - "Il Parlamento ha le chiavi del destino del governo, ma mi faccio garante del fatto che l'Italia ha un governo in grado di lavorare. E mi faccio garante del fatto che non intendiamo perdere il treno della ripresa in Ue". Lo dice il premier Paolo Gentiloni a Bologna a 'RepIdee'.