19 novembre 2018- 13:51 Governo: Gentiloni, rischia? Sì se non corregge manovra

Roma, 19 nov. (AdnKronos) - Il governo "credo che farà molta fatica, se non corregge la manovra economica, a fare la legge di bilancio dell'anno prossimo. Quindi è possibile che dopo le elezioni europee i nodi verranno al pettine. Se invece la manovra si corregge in una direzione più ragionevole, allora il governo potrà avere maggiore stabilità". Lo ha detto Paolo Gentiloni a Mattino Cinque. "Vedremo anche oggi alla riunione dell'eurogruppo, io sono abbastanza preoccupato... noi abbiamo da una parte le cose fatte in questi mesi, più parole che decisioni, ma che hanno aumentato di molto lo spread. dall'altra l'economia della zona euro che sta rallentando: due cose, spread e rallentamento causati dall'irresponsabilità del governo, che se si sommano il Paese rischia molto", aggiunge. "Non sarebbe impossibile correggere la manovra ma sento cose improbabili. Uno dei vicepremier ieri ha detto siamo disponibili a concessioni a Bruxelles e venderemo immobili per 18 miliardi in un anno, una promessa irrealizzabile".