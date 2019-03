8 marzo 2019- 19:24 Governo: Gentiloni, 'situazione surreale, governo mina credibilità Paese'

Roma, 8 mar. (AdnKronos) - "Il momento mi sembra abbastanza deprimente. Buffagni ha appena detto che c'è una crisi aperta" e che questa crisi "avvenga in queste forme e su questo tema, a due giorni dai bandi, sembra un tutto un grandissimo complotto per diminuire la credibilità del Paese". Lo ha detto Paolo Gentiloni intervenendo alla presentazione del libro di Pier Carlo Padoan alla Camera. "Non sta a me auspicare la risoluzione dei problemi interni al governo. Il compito dell'opposizione, e la mia personale convinzione, è che la vicenda del governo finisca. Ma c'è modo e modo. Se si dovesse arrivare a una conclusione, sarebbe meglio ci si arrivasse in forme che non pregiudicano la nostra credibilità. La discussione a mio modo di vedere è abbastanza surreale", ha concluso Gentiloni.