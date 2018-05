8 maggio 2018- 19:52 Governo: G.Grillo, elezioni prima possibile

Roma, 8 mag. (AdnKronos) - "L'opzione è andare a votare il prima possibile. Noi abbiamo fatto il massimo per cercare di dare un governo a questo paese, bisogna cambiare l'andazzo dell'economia di un paese che è in ginocchio". Lo ha detto la capogruppo dei 5 Stelle alla Camera, Giulia Grillo, a Radio 105. Quando? "Entro luglio le elezioni per forza, anche se è uno sforzo" e "io non credo si perda l'elettorato, si tratta di un'ora da dedicare a questa cosa in un giorno nei tre mesi d'estate. Vai e dici la tua e fai un ballottaggio reale tra il MoVimento 5 Stelle che ha dimostrato di avere a cuore questo paese è la Lega che si è arroccata a Silvio Berlusconi”.