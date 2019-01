16 gennaio 2019- 18:08 Governo: Giacomoni (Fi), 'pronti ad aiutare Salvini se sostiene economia'

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - “Forza Italia è per definizione una forza costruttiva, che pensa allo sviluppo, alla crescita, al lavoro. Non abbiamo mai attaccato la Lega, anzi abbiamo votato a favore del decreto sicurezza e voteremo a favore della legittima difesa, ma non possiamo tacere sui danni che questo governo sta facendo all’economia del nostro Paese. Per questo abbiamo indossato i gilet azzurri in Aula, per dire: 'giù le mani dall’Italia che lavora e che produce'. E per questo invitiamo Salvini a spronare i suoi ministri e sottosegretari, a cominciare dall’amico Giancarlo Giorgetti, a fare di più sull’economia". Lo dichiara in una nota Sestino Giacomoni, vice presidente della Commissione Finanze alla Camera e membro del Comitato di Presidenza di Forza Italia. Lo afferma Sestino Giacomoni, vicepresidente della commissione Finanze alla Camera e membro del Comitato di Presidenza di Forza Italia. "A seguire da vicino -aggiunge- i provvedimenti economici, mettendoci la stessa energia e la stessa determinazione che Salvini mette sul tema della sicurezza e vedrà che Forza Italia farà insieme alla Lega anche queste battaglie. Penso ad esempio alla 'tassa sulla bontà', che raddoppia le imposte a chi aiuta gli altri; e penso alla paralisi dei Piani individuali di risparmio che blocca miliardi di risparmi destinati alle piccole e medie imprese. Ciò che invece Salvini non può chiederci è di tacere davanti alla decrescita distruttiva del Paese programmata e perseguita dai grillini”.