13 marzo 2019- 11:30 Governo: Giorgetti, 'valutateci per capacità arginare fuga cervelli'

Roma, 13 mar. (AdnKronos) - Le celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Da Vinci sono "un'occasione per riflettere sul genio Leonardo, ma anche sui nostri giovani". Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, intervenendo alla presentazione del programma delle celebrazioni per il genio italiano, invitando "a valutare l'operato del governo anche per la capacità che avremo di contrastare" la cosiddetta "fuga di cervelli all'estero" e di "far crescere nostre realtà. Valutateci per questo, per la nostra capacità di trattenere qui i nostri giovani ed esprimere le proprie capacità". Quella di Leonardo è "un'eredità che porta con se - rimarca Giorgetti - anche un'indicazione: possono esserci tanti altri piccoli Leonardo" da coltivare.