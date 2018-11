12 novembre 2018- 12:50 Governo: Giornalista querela Di Maio e Di Battista, da loro frasi offensive

Palermo, 12 nov. (AdnKronos) - Finiscono in procura le parole pronunciate subito dopo l'assoluzione della sindaca di Roma Virginia Raggi e rivolte ai giornalisti dal vicepremier Luigi Di Maio e dall'ex deputato Alessandro Di Battista. Gli esponenti del M5S hanno parlato di giornalisti "infimi sciacalli" "pennivendoli". Il giornalista Francesco Viviano, ex inviato di Repubblica e oggi in pensione, ha annunciato di avere querelato il vicepremier e l'ex parlamentare. "Cari amici e colleghi basta parlarci tra di noi, passiamo ai fatti: ho ricevuto e continuo a ricevere querele ed altro - annuncia Viviano sui social - Faccio questo lavoro da decenni anche rischiando molto ma sempre per informare. Quindi ho deciso (la prima volta in vita mia) di querelare Di Maio e Di Battista per le frasi offensive nei confronti dei giornalisti che ancora credono e fanno questo lavoro. Ecco copia della denuncia fatelo anche voi". E posta una copia della denuncia.