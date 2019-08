10 agosto 2019- 13:32 Governo: Grasso, 'opposizione lasci Aula e poi parola a Conte e Mattarella'

Roma, 10 (AdnKronos) - "Del governo Lega-5Stelle penso il peggio. Nonostante ciò, non vedo perché io e tutti i senatori di opposizione (di Leu, del Misto, del Pd, ma anche di centrodestra) dovremmo trasformarci nei 'volenterosi carnefici' al servizio di Salvini, e votare allegramente l’assurdo di una mozione di sfiducia al governo presentata da ministri tuttora ipocritamente e vergognosamente in carica e che intendono rimanere tali fino al giorno delle elezioni! Non vedo perché le opposizioni dovrebbero fare il lavoro sporco di un gruppo parlamentare che rappresenta il 17% del voto delle elezioni di marzo 2018". Lo afferma il senatore di Leu Pietro Grasso."Preso dalla brama di potere -spiega- Salvini ha fatto un errore: ha presentato una mozione di sfiducia potendo contare solo sui suoi 58 voti. Per questo chiedo ai senatori e alle senatrici di opposizione -noi che mai avremmo potuto votare la fiducia a Conte- di non partecipare al voto sulla mozione di sfiducia presentata dalla Lega. Disinneschiamo questa sciagurata pazzia voluta da Salvini con gli strumenti propri della democrazia parlamentare: oggi infatti Salvini non ha i numeri per rendere il Parlamento ostaggio dei suoi desiderata, né per disporre delle Istituzioni a suo piacimento, tra un comizio machista e un cocktail in spiaggia".