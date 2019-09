29 settembre 2019- 15:24 **Governo: Gualteri, 'con M5S forte condivisione per migliorare Paese'**

Roma, 29 set. (AdnKronos) - "Devo dire che trovo una forte condivisione del fatto che questo governo non è un governo che non deve solo evitare l'Iva, durare, evitare la deriva 'Papeeete' dell'Italia, ma è un governo che ha la sfida di migliorare il Paese. C'è un grande impegno condiviso". Lo dice il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, a 'In mezz'ora in Più' a proposito dei 5 Stelle.