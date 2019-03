1 marzo 2019- 19:26 Governo: Gualtieri, 'Siri farnetica, si occupi di infrastrutture'

Roma, 1 mar. (AdnKronos) - "Il sottosegretario Armando Siri dovrebbe occuparsi di far ripartire i cantieri per le infrastrutture invece di annunciare piani fiscali assurdi e demagogici". Lo dice in una nota Roberto Gualtieri, europarlamentare Pd-S&D e presidente della commissione Econ al Parlamento europeo."Non pago dei danni gia' inferti all'economia italiana e al bilancio dello stato dal governo italiano, Siri annuncia 20 miliardi di nuovo deficit per la flat tax, portando cosi' il conto della prossima manovra a piu' di 50 miliardi fino arrivare all'eliminazione della progressivita' delle imposte. Risulta evidente a tutti - aggiunge Gualtieri - che una manovra di questa entita' e' insostenibile a meno di non immaginare la cancellazione dello stato sociale (per fare solo un esempio l'intero comparto scuola e universita' costa 65 miliardi) e degli investimenti pubblici in Italia", spiega."E' ormai evidente quindi che il governo e' allo sbando e si affida alla propaganda, mentre il paese affonda. Se qualcuno pero' pensa di prendere sul serio le farneticazioni di Siri, sappia che mobiliteremo un grande fronte politico e sociale a difesa del modello sociale europeo, dei servizi pubblici per tutti, e degli investimenti per l'innovazione, la conoscenza, e lo sviluppo sostenibile", conclude Gualtieri.