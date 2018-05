3 maggio 2018- 12:44 Governo: Guerini, Di Maio si svegli da ossessione premiership

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - "Il leader pentastellato è ossessionato dall'idea di fare il premier e prima si sveglia da questo sogno che rischia di diventare un incubo per gli italiani, meglio sarà per lui e per il suo movimento". Lo dice Lorenzo Guerini su Luigi Di Maio a Radio Radicale.