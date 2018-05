4 maggio 2018- 18:47 Governo: Guerini, no esecutivi con Di Maio o Salvini, Pd ascolterà Colle(2)

(AdnKronos) - "La direzione di ieri -prosegue Guerini- è stata positiva per diverse ragioni. In una fase politica difficile e complessa come quella che il Paese sta vivendo e che dopo due mesi esatti ha visto il fallimento dei vincitori alle elezioni (o presunti tali), non per un caso del destino ma per loro responsabilità conclamata, il nostro partito ha discusso, si è confrontato, ha esaminato la situazione e le novità che nel frattempo sono emerse e poi ha deciso”. “Continuiamo ad essere tra i pochissimi, forse gli unici, che esercitano la democrazia al proprio interno. Questo è stata prima di tutto la direzione di ieri del Pd: una discussione aperta, franca e diretta che ha portato a una decisione condivisa e unitaria”. “Non per questo – aggiunge Guerini – le diverse sensibilità scompaiono, non per questo non si manifesteranno di nuovo, ma una decisione è stata presa e una linea politica chiara è stata ribadita: non ci sono le condizioni per fare un governo politico né con Di Maio né con Salvini, il Pd ascolterà il Presidente Mattarella e proseguirà nel suo approccio costruttivo. Una decisione che tutti siamo chiamati a rispettare e a condurre con coerenza”.