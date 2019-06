12 giugno 2019- 19:49 Governo: impegni Conte 13-15 giugno, venerdì a Malta per 6° vertice Paesi Sud Europa

Roma, 12 giu. (AdnKronos) - Giovedì 13 giugno alle 12.00 il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà al Tavolo istituzionale sul Cis per il Molise a palazzo Chigi. Venerdì 14 alle 9.30 è previsto l'intervento del premier al convegno 'Il diritto patrimoniale - Una rivisitazione: le revisioni', all'Università Roma 3. Quindi Conte partirà per Malta dove è atteso al 6° Vertice dei Paesi del Sud Europa. Sabato 15 giugno, infine, parteciperà alle ore 12.30 al Forum Internazionale Cultura del Vino, all'Hotel Hilton a Roma. Si legge in una nota di palazzo Chigi.