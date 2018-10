16 ottobre 2018- 17:12 **Governo: incontro Conte-Di Maio-Tria, sul tavolo Consob e Mps**

Roma, 16 ott. (AdnKronos) - Riunione in tarda mattinata tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepremier Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia Giovanni Tria. All'incontro era assente l'altro vicepremier, Matteo Salvini. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti autorevoli, sul tavolo della riunione il dossier Consob, dopo le dimissioni di Mario Nava da presidente. Ancora non sarebbe stato individuato il nome per la successione. Nel corso del confronto a palazzo Chigi si sarebbe anche affrontato il tema Mps, con un'altra poltrona, quella dell'ad Marco Morelli, che sembrerebbe in bilico.