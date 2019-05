29 maggio 2019- 19:38 Governo: incontro Conte-Tria a Palazzo Chigi

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - Questo pomeriggio c'è stato a Palazzo Chigi un incontro tra il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Il colloquio tra i due è avvenuto nel giorno in cui la Commissione europea ha inviato al Titolare di via XX Settembre la lettere con cui viene avviato formalmente il processo che potrebbe portare all’apertura di una procedura per violazione del Patto di stabilità Ue.