11 settembre 2019- 18:13 Governo: incontro Pd-Italia in Comune, dialogo su enti locali e patto consultazione

Roma, 11 set. (AdnKronos) - "Nella sede del Partito Democratico si è tenuto un incontro tra la delegazione di Italia in Comune, rappresentata dal Coordinatore nazionale Alessio Pascucci sindaco di Cerveteri, dal vicepresidente Damiano Coletta sindaco di Latina, dal vicecoordinatore Michele Abbaticchio sindaco di Bitonto, dall'onorevole Serse Soverini, dal membro del Direttivo Marco Bosi vicesindaco di Parma e la delegazione del Pd rappresentata dal vicesegretario Andrea Orlando e dai componenti della segreteria nazionale Marina Sereni e Marco Furfaro". Si legge in una nota del Pd. "L'incontro segna l'avvio di un dialogo tra i due partiti nell'ambito di un processo politico che, partendo dagli Enti Locali e dalle politiche dei territori, si misuri anche con la sfida della nuova stagione di governo. Italia in Comune ha presentato i punti dell'Agenda Urbana dei Sindaci, sottoscritta da oltre 300 amministratori locali, chiedendo che vengano inseriti tra gli obiettivi dell'attuale governo, come segnale di attenzione e cambiamento nei confronti degli Enti Locali che negli ultimi anni sono stati oggetto di tagli da parte dei governi centrali". "Il Partito Democratico ha condiviso la necessità di ascolto delle istanze dei territori e delle amministrazioni, e al contempo sottolineato l'importanza di contribuire positivamente alla fase nuova che si è aperta con l'insediamento del nuovo esecutivo. In questa direzione, le due forze politiche hanno concordato sulla possibilità di costruire un patto di consultazione che, partendo dalle tematiche del territorio e degli enti locali, consenta più in generale di avviare un percorso virtuoso nel campo progressista e democratico", si conclude.