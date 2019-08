29 agosto 2019- 19:43 Governo: Italia in Comune, 'consegnato a Conte patto dei sindaci'

Roma, 29 ago. (AdnKronos) - "Qualche minuto fa il nostro Deputato Serse Soverini mi ha comunicato di aver consegnato nelle mani del Presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, il nostro appello e i 10 punti per ridare dignità ai Comuni, firmato da oltre 200 tra Sindaci e Amministratori locali". Lo afferma in una nota Alessio Pascucci, coordinatore nazionale di Italia in Comune."Il Presidente Conte ha mostrato molta attenzione e interesse nei confronti del nostro appello che vuole mettere al centro del dibattito alcuni temi imprescindibili come la Sostenibilita` ambientale, le periferie, il contrasto alle disuguaglianze sociali, un patto per il sud, la scuola e la cultura, l’abolizione dei due decreti sicurezza, una legge elettorale che ripristini le preferenze come strumento di scelta dei propri rappresentanti. I Sindaci hanno ben chiara la visione del futuro del Paese reale". "Sappiamo di essere una importante risorsa per tutta la Nazione e un termometro delle esigenze quotidiane dei cittadini ma pretendiamo che si riparta dai contenuti, innanzitutto per promuovere l’accesso ai diritti essenziali per tutti i cittadini, diritti ancorati all'interno della nostra Costituzione, sulla quale noi Sindaci giuriamo una volta eletti", conclude il coordinatore di Italia in Comune.