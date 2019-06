13 giugno 2019- 19:57 Governo: Landini, 'serve piano straordinario di investimenti pubblici'

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - "Il Governo deve fare un piano straordinario di investimenti pubblici, chiedendo all’Ue di scontarceli dal debito pubblico. E poi deve combattere contro l’evasione fiscale e attuare una riforma fiscale degna di questo nome". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7."La sfida all’Europa fatta come la fanno Salvini e Di Maio non aiuta. Ci sono tante cose da superare in Europa, dobbiamo costruire un’Europa sociale, ma per farla servono proposte concrete e bisogna costruire alleanze con gli altri paesi", sottolinea Landini.