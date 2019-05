24 maggio 2019- 13:45 Governo: Lezzi, 'tanto da fare, dopo voto serve stabilità'

Taranto, 24 mag. (AdnKronos) - "Abbiamo da fare ancora molto, e credo che dopo domenica, pur non essendoci fermati nell'azione di governo, occorra rasserenarsi e tornare a lavorare in maniera costruttiva, perché il Paese ha bisogno di stabilità, ha bisogno di programmazione. Ci sono molte cose da fare e non ci si può perdere in chiacchiere". Lo ha dichiarato il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, a margine di un incontro con i sindaci che si è svolto a Crispiano, nel tarantino."Queste elezioni non influiranno sul governo perché nel Parlamento Italiano non cambierà nulla dopo il voto - spiega Lezzi -. Abbiamo stipulato un contratto di governo che dobbiamo portare avanti. Ci sono dei punti importanti ancora da approvare come il conflitto d'interessi, l'abbassamento delle tasse per imprese e famiglie, e poi bloccare le clausole di salvaguardia".